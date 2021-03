Polverosi (Corriere dello Sport) sulla Juve e Pirlo: "E i veri maestri guardano"

Editoriale polemico di Alberto Polverosi, firma de Il Corriere dello Sport, dopo l'eliminazione della Juventus di Andrea Pirlo dalla Champions League, sciorinando i tanti "maestri" che sono fermi per un motivo o per l'altro, gente di cui la Serie A non ha sentito il bisogno, sacrificati sull'altare della novità. “Finora è stata una delle peggiori campagne europee della nostra storia […] In questa stagione il calcio italiano ha fatto a meno, per scelta o per forza, di allenatori come Ancelotti, Allegri, Sarri, Spalletti e anche di Mazzarri, che portò il Napoli di Grava, Aronica e Fernandez agli ottavi di Champions in un girone con Bayern Monaco e Manchester City. In Serie A non allena neppure Roberto Mancini, che per fortuna ora fa il ct. Il totale degli assenti fa 9 Panchine d’Oro”