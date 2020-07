Polverosi (CorrSport) sul Milan e il futuro con Rangnick: "I meriti (negati) di Pioli"

Tramite le pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha commentato il buon momento del Milan e le scelte future del club che tendono all'addio di Pioli per far spazio a Ralf Rangnick: "E' un vizio diffuso nei club italiani, si cerca sempre un futuro altrove quando spesso il futuro è in casa. E' più facile cercarlo da un'altra parte, dà l'idea di avere un'idea. Puntare su qualcosa e qualcuno che si ha già sott'occhio è troppo banale, troppo scontato. Così ora il Milan sta per rinunciare, o quanto meno ridimensionare, una coppia di ottimi professionisti per puntare su un nome forte. Perché è il nome che Gazidis cerca in Rangnick, famoso per le sue riconosciute qualità in Bundesliga, tutte da verificare in Serie A... Il problema, per Gazidis, è cambiare strada a un Milan diventato una squadra vera, forte, solida e organizzata con i giocatori acquistati da Maldini e allenati da Pioli... C'è stata una crescita collettiva e individuale su cui è giusto soffermarsi".