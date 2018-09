Polverosi sul CorrSport: "Possiamo consolarci solo con Gigio"

© foto di Federico De Luca

"Possiamo consolarci soltanto con Gigio". Titola così Alberto Polverosi, penna del Corriere dello Sport, nella sua analisi sulla Nazionale italiana dopo il ko di Lisbona contro il Portogallo. "Con la Polonia qualcosa di decente si era visto. Ieri sera niente, se non la conferma al suo vecchio livello di Gigio Donnarumma. E' l'unica certezza dopo le prime due gare di Mancini, che in questo inizio di gestione tecnica non ha lasciato traccia di sé", ha aggiunto Polverosi.