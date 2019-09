Polverosi: "Tanti gol in A? Felice dello squilibrio destinato a finire"

© foto di Federico De Luca

Sessantacinque reti messe a segno nelle prime due giornate di campionato. Un dato statistico molto particolare per un campionato sempre attento alla fase difensiva come quello italiano. Una peculiarità di questo avvio di stagione di cui Alberto Polverosi ha parlato nel suo fondo sul Corriere dello Sport oggi in edicola: "Non vorremmo, secondo costume italiano, risolvere la discussione tirando in ballo le difese, ma la Juve ha preso 3 gol quando al posto del miglior difensore-marcatore d’Europa, ovvero Giorgio Chiellini, c’era De Ligt (senza Giorgione anche Bonucci è meno sicuro), il Napoli ne ha presi 7 perché Koulibaly, il secondo o terzo (c’è sempre Van Dijk) difensore-marcatore d’Europa, sembra rimasto in Africa per la coppa col Senegal (c’è ma non si vede e soprattutto non si sente, gli errori contro Fiorentina e Juve non sono da lui), la Sampdoria è a -7 perché in mezzo alla difesa non c’è più un difensore del livello di Andersen (pagato 30 milioni di euro dall’Olympique Lione), mentre la Fiorentina è arrivata a quota 6 perché non è ancora una squadra. [...] E’ vero anche tutto il resto: in questo momento si sta giocando di più all’attacco, molti cannonieri stanno bene, ma questo felice squilibrio finirà purtroppo quando le squadre si saranno assestate, nonostante il prossimo debutto in campionato di un’altra schiera di vecchi e nuovi bomber".