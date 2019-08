Ponte Morandi, Ferrero a 1 anno dalla tragedia: "Risposte dalla Giustizia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, che sconvolse l'Italia e unì la città di Genova, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha voluto lasciare un pensiero sui propri account social: "Il tempo non potrà mai curare le ferite di chi ha perso affetti, futuro, passato, speranze. La Giustizia dovrà dare una risposta seria per cancellare ogni dubbio. Verità per #PonteMorandi".