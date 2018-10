Pordenone, altro post virale: “Perché comprare acqua della Ferragni?”

Ha fatto molto discutere, nelle ultime ore, la messa in vendita di una bottiglia d'acqua di un noto marchio associato a quello della fashion blogger Chiara Ferragni. Otto euro il costo della singola confezione, un prezzo non proprio commerciale che ha rappresentato un argomento più o meno sulla bocca di tutti. Il Pordenone non poteva perdere l'occasione per prendere la palla al balzo e scatenarsi attraverso il proprio canale Twitter. “Perché spendere otto euro per una bottiglia d'acqua quando con quattro euro in più puoi assistere al big match Pordenone-Vicenza?”, il messaggio lanciato alla formazione di Serie C sui social.