Porto, Conceicao: "Vittoria meritata anche se dietro dobbiamo migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Porto, Sergio Conceicao, analizza così il successo netto dei lusitani contro la Lokomotiv Mosca, valevole per la 4/a giornata del girone D di Champions League: "Hector Herrera non stava giocando perché infortunato, ma poi il centrocampista ha fatto bene e ha perfino segnato. Non è un bluff, ha avuto una piccola distorsione, non è si è allenato ed è stato difficile per lui. La vittoria è stata meritata, forse è mancata un po' di equilibrio difensivo. Loro con l'ingresso di Farfan sono migliorati e hanno segnato. Noi però alla fine siamo riusciti a vincere e posso dire che è stata una vittoria molto bella".