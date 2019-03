© foto di Federico Gaetano

"Vinciamo noi, vinciamo noi". Così Moussa Marega, attaccante del Porto, ha caricato i tifosi dopo la sconfitta per 2-1 in campionato contro il Benfica. Il maliano, assente all'andata, immagina un Porto in grado di ribaltare la gara di andata contro la Roma.