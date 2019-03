© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Porto-Roma, gara che ha sancito l'eliminazione dei giallorossi dalla Champions League, è stata caratterizzata da numerosi episodi arbitrali che hanno visto coinvolto anche l'arbitro Cakir. Questi alcuni passaggi della moviola pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport: "Nel secondo tempo supplementare, al 114’ trattenuta da rigore di Florenzi su Fernando, che Çakir non vede. Gliela segnala il Var Marciniak, al monitor il direttore di gara valuta anche la posizione di Fernando, che sembra avere la spalla oltre Kolarov, non per il Var, che sui fuorigioco non può sbagliare. Al 122’ intervento di Marega su Schick appena dentro l’area di rigore: lo sgambetto c’è, ma per Çakir non merita nemmeno la review".