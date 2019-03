Porto-Roma, la moviola di Pieri: "Florenzi ingenuo. Ma su Schick è rigore"

© foto di Federico De Luca

Tiziano Pieri, ex arbitro, presente negli studi Rai per il post-partita di Porto-Roma, si è così espresso sugli episodi da moviola: "Sul rigore concesso al Porto Florenzi pizzica la schiena di Fernando, è una ingenuità la sua perché ai tempi del VAR il rigore si concede. Lascia qualche dubbio la posizione del giocatore del Porto, la parte superiore potrebbe essere al di là della linea. Il rigore è giusto. Contatto Marega-Schick? Bisogna ricordare che non è importante per determinare la fallosità dell'intervento la volontà del difendente. Col regolamento attuale si valuta la vigoria fisica o la negligenza e questo è un fallo negligente. Marega sgambetta Schick. Non c'è dunque uniformità da parte degli arbitri, soprattutto dal VAR che doveva consigliare l'on field review. Il rigore si poteva dare".