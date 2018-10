Portogallo batte Scozia 3-1 in amichevole. Santos risparmia gli italiani

© foto di Imago/Image Sport

Amichevole di gran livello per il Portogallo, che ha avuto la meglio per 3-1 a Glasgow, in casa della Scozia. A segno per la compagine lusitana Helder Costa, Eder e Bruma, con il gol di Naismith nei minuti di recupero finali a smorzare un po' il passivo per gli scozzesi. Nessuno dei calciatori di Serie A presenti nella rosa portoghese ha messo piede in campo.