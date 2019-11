© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Mario torna a casa, Cristiano Ronaldo resta col Portogallo. Dopo le prime valutazioni sulle condizioni dei due giocatori, il ct lusitano Fernando Santos ha infatti deciso di rimandare a Mosca il centrocampista della Lokomotiv, fermo per infortuno. Per quanto riguarda CR7, nonostante il campione della Juventus non sia al meglio, troppo importanti le sfide contro Lituania e Lussemburgo per fare a meno di lui.