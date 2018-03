Portogallo, Santos sull'espulsione di Cancelo: "In 10 abbiamo smesso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta sconfitta per il Portogallo, steso 3-0 dall'Olanda. Il tecnico Fernando Santos ha commentato nel post-partita la disfatta, arrivata anche con l'espulsione dell'interista Joao Cancelo a mezz'ora dal triplice fischio: "In 10 abbiamo finito di giocare, detto tra virgolette. Anche in dieci siamo stati squadra, cercando di recuperare i palloni a centrocampo e creando chance. In queste sconfitte è importante vedere le cose positive, apprendere delle lezioni".