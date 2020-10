Portogallo-Spagna, foto della pace per Ramos: in posa con gli ex compagni CR7 e Pepe

Sono stati protagonisti di tante vittorie con la maglia del Real Madrid, poi le loro strade si sono separate. Ieri sera, però, si sono ritrovati in campo nell'amichevole tra Portogallo e Spagna: Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Pepe hanno voluto fissare il momento con uno scatto, pubblicato dal difensore iberico sui social. E CR7 ha anche regalato la sua maglia all'ex compagno di squadra. Lo scatto è stato definito dai media spagnoli "la foto della pace": i due giocatori, dall'addio del portoghese, non si erano rivisti e non si erano più parlati..

Y seguimos aquí... y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We're still around... and there's more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 7, 2020