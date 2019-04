© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L’Ajax può sorprendere la Juve a Torino, non ha paura e non ha niente da perdere". Parole di Christian Poulsen, ex di Ajax e Juventus, in procinto di diventare allenatore delle giovanili dei lancieri, la prossima stagione. "Sarà una sfida interessante, l’Ajax ha calciatori forti e come la Juve ha una grande storia. Però, ad esser sinceri, i bianconeri hanno un budget maggiore e quest’anno la miglior partita dell’Ajax è stata in trasferta a Madrid e in trasferta a Monaco. Sarà la partita tra una squadra giovane e una con grandi calciatori di qualità come Ronaldo".