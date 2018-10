Prandelli: "Ancelotti ha trovato un Napoli abituato a lavorare con qualità"

© foto di Federico De Luca

L’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli di Carlo Ancelotti. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli.net: "Ancelotti ha trovato una squadra abituata a lavorare con qualità, ha portato le sue idee, con un calcio meno prevedibile rispetto a prima. Gli avversari ormai si preparano, ti studiano, e fanno il possibile per limitare un calcio spettacolare come quello del Napoli. Ci sta mettendo del suo: esperienza, carisma, personalità e convinzione. Io presto in Serie A? Non ne so nulla, al momento, ma vedremo nelle prossime settimane”.