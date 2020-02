vedi letture

Prandelli: "Atalanta-Valencia? Al 60% passano i nerazzurri, ma occhio al Mestalla"

Il doppio ex di Atalanta e Valencia, Cesare Prandelli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera a San Siro in Champions League, facendo il suo pronostico sul doppio confronto: "Al 60% passa l'Atalanta. Quella di Gasperini è un'orchestra perfetta e il Valencia è inferiore sia dal punto di vista del gioco che nei singoli. La cosa che servirà ai nerazzurri è la leggerezza, e poi non dovrà farsi intimorire dal Mestalla, visto che quello stadio fa davvero paura. Se farà questo è la favorita per passare ai quarti".