Prandelli: "Conte? Dipende dal rapporto con la società. L'Inter può vincere l'Europa League"

vedi letture

Intervistato da Ilgiornale.it, l'ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli, che compirà 63 anni il prossimo 19 agosto, si è soffermato sulla ripresa del calcio post-covid: "Diciamo che senza pubblico qualsiasi tipo di sport, non solo il calcio, è come se mancasse qualcosa di importante. Forse le squadre con meno classe e personalità sono riuscite a fare anche meglio senza pubblico e con poche pressioni dunque. La Juventus ha vinto con qualche fatica ma aveva la rosa per farlo, mentre la Lazio è stata penalizzata dallo stop. Bene l'Inter e molto bene Atalanta e Milan che sono state le migliori dopo la ripresa con Gasperini in un modo e Pioli in un altro che hanno fatto davvero molto bene, facendo giocare bene le squadre".

Si parla anche del duro sfogo di Conte contro la società: l'allenatore lascerà l'Inter? "Difficile dare un giudizio da fuori... Dipende dal rapporto che ha il tecnico con la società. Questa esternazione è stata forte e lui essendo un vincente ha forse ha sentito la mancanza della società in questi mesi. Non lo so, tante volte gli sfoghi non sono dettati da una minaccia, magari lo ha fatto per far fare il salto di qualità alla squadra e alla società non solo a livello tecnico ma anche a livello di comunicazione e di gestione".

Capitolo Europa League, domani sera la semifinale contro lo Shakhtar. "L'Inter ha trovato equilibrio, vuol dire che hanno lavorato bene in questa stagione con titolari e riserve che sono all'altezza. Penso che l'Inter sia ben attrezzata bene per vincere l'Europa League".