Prandelli difende Chiesa: "Patrimonio del calcio, non è un simulatore"

Fonte: Radio Bruno Toscana - Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto per commentare l'attualità di casa viola: "Questa squadra ha delle qualità notevoli e credo che possa ancora crescere. Secondo me è meglio anche della mia Fiorentina. Vincere con le piccole? Quando andammo in Champions avevo dei giocatori che sapevo non mi avrebbero mai tradito. Per questo anche quando perdevamo contro le grandi dopo facevamo belle prestazioni con le piccole. La Fiorentina ha avuto contro l'Atalanta una delle partite più difficili, visto che i bergamaschi hanno messo in difficoltà praticamente tutti in Serie A. Fanno un calcio diverso dalle altre, quindi vincere è stato molto importante. Dove vado? Da nessuna parte, al momento guardo le partite e attendo. Chiesa? É un patrimonio del calcio italiano e Roberto (Mancini, ndr) ha fatto bene ad inserirlo nella rosa della Nazionale. Ha caratteristiche che fanno di lui un giocatore, seppur giovanissimo, già pronto per il grande calcio. E' un giocatore correttissimo, spesso subisce più contatti degli altri e di sicuro non è un simulatore".