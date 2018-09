Prandelli: "Juve, esordio in salita col Valencia. Il Mestalla è una bolgia"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli parla oggi al Corriere di Torino commentando l'esordio in Champions League che attende la Juventus contro il Valencia (club allenato proprio dal tecnico italiano nel 2016): "Partenza in salita? Sì, assolutamente. Il Mestalla è sempre una bolgia, uno stadio in cui i tifosi si fanno sentire. La Juventus è attesa da una prova molto difficile, e non soltanto per questioni puramente ambientali. Penso che il Valencia, soprattutto in casa, sia l’avversario più insidioso del girone dei bianconeri, più ancora del Manchester United. La Juve è la favorita per la Champions o l’anti-Real Madrid più credibile? La Juve è di diritto tra le cinque grandi favorite, con Real, Liverpool, Manchester City e Psg. Certo, partendo con l’obiettivo esplicito di vincere la Champions le aspettative sono sempre più alte. I giocatori dovranno dare qualcosa in più del solito. Idem l’ambiente bianconero".