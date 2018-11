Prandelli: "Napoli, ad Anfield si va con lo spirito di vincere"

© foto di Federico De Luca

Per il Napoli, in Champions League, sarà decisiva la sfida di Anfield contro il Liverpool. Ne ha parlato a Il Mattino Cesare Prandelli, che di imprese in casa dei Reds ne sa qualcosa. La sua è datata 2009, in panchina con la Fiorentina. Come si vince ad Anfield: "Con la consapevolezza di poter giocare una grande partita. I giocatori avevano grandi motivazioni, i tifosi ci seguivano con un entusiasmo straordinario, e andammo ad Anfield con lo spirito di fare noi la gara e di vincere".

Cosa ha di particolare Anfield?

"È un campo particolarmente difficile, dove senti la presenza dei tifosi, il club ha una grande storia, la squadra è molto forte. Ma tutte queste sono considerazioni, poi c'è sempre il rettangolo di gioco e vince chi si esprime meglio. E il Napoli ha le potenzialità per vincere".