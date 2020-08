Prandelli: "Qualificazione apertissima: Atalanta, puoi battere il PSG anche senza Ilicic"

Cesare Prandelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport per commentare la sfida di questa sera fra Atalanta e PSG: "Lo dico da tanto, c'è la chance concreta di passare il turno: la qualificazione è apertissima. L'Atalanta offre un calcio speciale, unico, che raramente si vede in Europa. E se gioca come sa, senza incappare in una serata "no", può mettere in difficoltà chiunque: pure il PSG. I ragazzi dovranno essere liberi di testa, entrando in campo in maniera sfacciata. Ilicic out? Calciatore unico: ha personalità, creatività, estro... Inutile nasconderlo: è una perdita pesante, è un insostituibile".