© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino dove ha toccato molti temi. Tra questi anche Mario Balotelli. "Deve ascoltare il suo allenatore. Oramai le punte sono le prime a dover aiutare a difendere e forse gli stanno rimproverando questo. In squadra ci sono tanti giovani che hanno lottato per conquistare la Serie A e allora sanno cosa voglia dire soffrire. Ora tocca a lui mettersi un vestito che non gli appartiene ma le qualità non gli mancano".