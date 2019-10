© foto di Federico De Luca

L'ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli, ha presentato il nuovo tecnico del Milan Stefano Pioli in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Piolu è un sarto creativo - dice il tecnico fiorentino d'adozione - Perché non è un allenatore legato a una sola idea di gioco. Le sue grandi conoscenze in materia calcistica gli permettono di adattarsi al materiale che gli viene messo a disposizione. Il Milan ha fatto bene ad affidarsi a lui perché è uno bravo a trovare soluzioni immediate. Può incidere subito".

Il Milan di oggi - Prandelli ha poi dato una valutazione su quella che è l'attuale rosa rossonera: "Ha interpreti importanti per tutti i ruoli. Possono ambire a traguardi di ottimo livello. L'importante è non pretendere tutto e subito, il club deve lasciar lavorare Pioli".

La prima sfida - Pioli dovrà dare una svolta immediata alla propria squadra, un compito non semplice: "Deve dare un'anima al Milan. Niente è compromesso e possono ancora guardare in alto, senza esagerare. Sono contento che possa tornare subito in sella dopo la fine del rapporto con la Fiorentina. Si merita questa dimensione prestigiosa".