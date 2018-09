Fonte: Firenzeviola.it - Radio Marte

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in vista di Napoli-Fiorentina: “Nel calcio può succedere di tutto, anche se la Juve sembrerebbe invincibile. L’unica certezza del Napoli è Ancelotti che sarà il protagonista di questa stagione degli azzurri. La Fiorentina ha idee e una grande capacità di valorizzare i giovani talenti. E’ una squadra molto giovane formata da giocatori che nell’uno contro uno possono creare la superiorità numerica necessaria per fare del male alle difese avversarie. Io vicino al Napoli? Si, lo sono stato ma dissi di no per accettare la sfida da Ct della Nazionale”.