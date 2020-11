Prandelli torna sulla panchina della Fiorentina. Gli auguri di Piatek: "In bocca al lupo mister"

Nonostante la loro esperienza assieme al Genoa non sia andata oltre pochi mesi, il rapporto tra Cesare Prandelli, fresco di nomina da allenatore della Fiorentina, e l'attaccante Krzysztof Piatek è stato molto solido, e lo testimonia la storia Instagram pubblicata dal centravanti polacco, oggi all'Hertha Berlino, per augurare l'in bocca al lupo al suo ex tecnico: "In bocca al lupo mister Prandelli", il testo sui social.