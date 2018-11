Pranzo istituzionale a Posillipo: ADL e il regalo per Al Khelaifi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto pranzo istituzionale per partita per il Napoli e i dirigenti del Paris Saint Germain, come riportato da lo stesso club azzurro su Twitter: "Sulla meravigliosa spiaggia di Posillipo, nell’incantevole ristorante stellato Michelin, Palazzo Petrucci, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ospitato i vertici del Psg con il presidente Al Khelaifi, oltre ai rappresentanti dell’Uefa. Al termine dell’incontro, molto cordiale, il presidente De Laurentiis ha consegnato ad Al Khelaifi, un’opera originale dell’artista napoletano Gennaro Regina".

