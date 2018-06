Prato e Arzachena, Orlando e Curcio cambiano agente

E' il giocatore più costoso d'ogni tempo, Neymar Jr. Però non è il migliore. La dicotomia Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ha da sempre escluso la possibilità che il brasiliano possa essere considerato anche solo un contendente. Il Mondiale è, da...

Russia -8 , le stelle: Neymar, per non essere più solo il terzo

Bari, Paparesta sullo sfondo. Ma potrebbe tornare in sella

Bari, tre nomi per il dopo Grosso: c'è anche Massimo Oddo

Lecce, sirene dall'estero per Caturano: c'è il Cluj

Cesena, per Schiavone è bagarre: sono ben 4 i club in lotta

Carpi, si stringe per Pinzauti del Pontedera

Pescara, sfida al Carpi per Ricci del Gubbio

Livorno, spunta Polidori per l'attacco

Perugia, rinnovo fino al 2020 per Goretti

Lecce, Meluso a Cittadella per Chiaretti: la foto

Ascoli, offerta per l'acquisto del club dalla Bricofer

Palermo, Stellone: "Coronado e Nestorovski possibili carte in corsa"

Benevento, fatta per Tuia a parametro zero dalla Salernitana

Due nuovi attaccanti nella scuderia dell'agente Giovanni Tateo, che in stagione vanta un singolare record: assiste Vantaggiato e Di Piazza, capocannonieri dei gironi A e B. E ora accoglie Luca Orlando, classe '90 del Prato, ma anche Alessio Curcio, coetaneo in forza all'Arzachena.

