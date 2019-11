Domani a Palazzo Minoriti, invitati Lo Monaco e la società

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - CATANIA, 27 NOV - Sull'aggressione all'amministratore delegato del Calcio Catania il prefetto del capoluogo etneo, Claudio Sammartino, ha convocato per domani, alle 11.30, un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati inviati a partecipare Lo Monaco, che è attualmente sottoposto a un''attenta vigilanza' da parte delle forze dell'ordine per precedenti minacce ricevute, e la dirigenza della società calcistica. (ANSA).