Pregliasco: "Per gli atleti guariti dal Coronavirus controlli anche all'apparato cardiovascolare"

Cardiopatie nel 70% dei morti, il coronavirus può causare danni". Attraverso le colonne del 'Corriere dello Sport', il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco ha avvisato in merito ai controlli necessari per la ripresa dell'attività agonistica. "Per chi guarito dopo una infezione non grave o è guarito dalla terapia intensiva non possiamo escludere 'cicatrici' all'apparto cardiovascolare. Per gli asintomatici, invece, non ci sono evidenze scientifiche, studi vanno ancora fatti ma l'esperienza dei precedenti Coronavirus incoraggia. Sicuro - conclude Pregliasco - tutti coloro che si sono ammalati andranno sottoposti a controlli accurati sull'apparato cardiovscolare".