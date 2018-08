Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Un metro e ottantasette di terzino lo trovi quasi sono in Germania: parliamo oggi di Louis Beyer, il più giovane esordiente dello scorso weekend di Bundesliga con i suoi 18 anni compiuti lo scorso 19 maggio. Un gioiellino che il Borussia Mönchengladbach ha lanciato tra i grandi senza...

Il Tempo titola: "Antitrust in scivolata, indagine sul calcio in tv"

Tuttosport sul Torino: "Zaza, show per Mazzarri"

Samp, Il Secolo XIX lancia l'allarme: "Serve una cura per l'attacco sterile"

Corriere della Sera: "Il napoletano Ancelotti: 'Sembra di stare in vacanza'"

Il Messaggero, due formazioni per Di Francesco: "Rebus Roma"

Chievo, Cacciatore in dubbio per l'Empoli: D'Anna valuta la situazione

Real Madrid, l'apertura di Diario As: "Mariano torna a casa"

L'Equipe intervista Platini: "Non difendo che il gioco"

Le partite in programma: 21:00 PAOK (Gre)-Benfica (Por) 21:00 PSV (Ned)-BATE (Blr) 21:00 Salzburg (Aut)-Stella Rossa (Srb)

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite dei preliminari di Champions League, ecco il programma completo:

