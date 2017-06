Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Non solo amichevoli. Oggi si torna in campo per disputare alcuni incontri dei turni preliminari di Champions League, ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:00 Alashkert (Arm)-FC Santa Coloma (And)

20:00 Hibernians (Mlt)-Infonet Tallinn (Est)

20:00 TNS (Wal)-Europa FC (Gib)

20:00 Vikingur (Fai)-Trepca 89 (Kos)