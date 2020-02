vedi letture

Premi: Laureus; ex aequo per Hamilton e Messi a Berlino

E' la prima volta che accade, ginnasta Biles vince tra le donne

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Per la prima volta nella storia del premio, il Laureus Award 2020 per lo sportivo dell'anno è andato ex aequo a due campioni, Lewis Hamilton e Lionel Messi, che hanno condiviso il trionfo in una cerimonia a Berlino. L'argentino del Barcellona è anche il primo calciatore a conquistare il premio. Gli altri candidati erano Rafa Nadal, Marc Marquez, Eliud Kipchoge e Tiger Woods. Nella categoria sportiva dell'anno si è imposta la ginnasta statunitense Simone Biles, mentre il premio per la rivelazione è andato al vincitore del Tour de France, Egan Bernal, e quello al team dell'anno alla nazionale del Sudafrica, campione del mondo di rugby. (ANSA).