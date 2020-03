Premier Conte: "Bare di Bergamo ferita indelebile. In arrivo 120 milioni di mascherine"

Nel corso della lunga intervista a La Stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche delle aree del paese più in difficoltà e degli aiuti previsti in questi giorni: “Le bare di bergamo Quelle sono le foto di tanti, troppi italiani che muoiono ogni giorno, tutti con un nome e un cognome. Questa ferita rimarrà indelebile nella storia della nostra Patria. Nelle prossime ore arriveranno a Bergamo e nelle altre aree più critiche medici e infermieri. Anche il Piemonte in difficoltà? Anche in Piemonte, infatti, ci sono interi territori in grande sofferenza. Nei giorni scorsi sono stati acquistati più di 6.500 respiratori e dalla prossima settimana arriveranno 120 milioni di mascherine. Solo oggi distribuiremo 4 milioni di mascherine e 125 ventilatori. Il Paese sta rispondendo con tutta la forza. Ce la faremo”.