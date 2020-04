Premier Conte: "Dietro no alla riaperture delle chiese non c'è insensibilità o materialismo"

In queste ore il Premier Giuseppe Conte si trova a Milano, in visita in prefettura dove sta incontrando il governatore della Lombardia Fontana ed il sindaco Sala. E in conferenza stampa, è tornato a parlare della mancata riapertura delle chiese: "Non vorrei creare rammarico nella CE e nella Chiesa italiana. Ci siamo sentiti col presidente Bassetti, non c’è un atteggiamento materialista o di insensibilità dietro le nostre scelte. Ma anche nella letteratura scientifica, la pratica religiosa è una statistica dei focolai epidemiologici. Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire ai fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche in sicurezza. Intanto c’è stata apertura per le cerimonie funebri, poi con collaborazione definiremo un percorso per garantire, anche nell’interesse dei parroci, la massima sicurezza”.