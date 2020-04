Premier, la risposta del sindacato dei calciatori: "Chi può pagare gli stipendi deve pagarli"

“I calciatori di Premier League si devono ridurre gli ingaggi”. Così il segretario di Stato alla Salute del Regno Unito. Non si è fatta attendere la risposta della Professional Footballers' Association, il sindacato dei calciatori inglesi, l’equivalente della nostra AIC: “Questo è un momento estremamente impegnativo e preoccupante per il nostro Paese e per il mondo, mentre tutti cerchiamo di superare la pandemia di Coronavirus. La nostra ammirazione e i nostri ringraziamenti vanno al sistema sanitario e a tutti i lavoratori essenziali che stanno facendo andare avanti il ​​nostro Paese in questo momento molto difficile.

Il calcio, ovviamente, deve affrontare le sue sfide. Poiché si tratta di una situazione in continua evoluzione, il nostro personale lavora instancabilmente dietro le quinte di questa crisi senza precedenti per rispondere alle esigenze dei giocatori, tenendo conto dei club e del settore in generale.

La nostra risposta iniziale all’epidemia è stata quella di concentrarci esclusivamente sulla salute e la sicurezza dei giocatori, dello staff del club e dei tifosi.

Abbiamo diffuso consigli e raccomandazioni a tutti i giocatori e ai club in merito alle migliori pratiche sul campo di allenamento e, man mano che l'epidemia è progredita, abbiamo quindi espresso le preoccupazioni dei giocatori per i campionati che hanno portato alla sospensione degli allenamenti in tutti i club.

Volevamo garantire che fossero prese le misure necessarie per garantire che il calcio si assumesse la responsabilità di fare la propria parte nel ridurre il potenziale di diffusione del virus. È stato presto evidente che le implicazioni più ampie della pandemia erano più importanti del calcio.

Comprensibilmente, con la stagione in pausa, le posizioni finanziarie dei giocatori e dei club sono diventate una questione prioritaria.

Abbiamo avuto un incontro iniziale con la Premier League e l'EFL lunedì 23 marzo.

A questo punto, la nostra attenzione si è concentrata principalmente sui giocatori EFL - in particolare League One e League Two - poiché il loro bisogno è più urgente. Qui, un numero significativo di giocatori è impiegato su una base relativamente a breve termine, con contratti e stipendi annuali più vicini alla media nazionale. Pertanto, molti di questi giocatori hanno contratti che terminano a giugno. Queste sono spesso persone con giovani famiglie, per le quali la posizione finanziaria è incerta.

Con l'avanzare del mese, abbiamo visto la corrispondenza di prima mano da più club di EFL che dicevano ai giocatori di firmare immediatamente i documenti per ricevere lo stipendio di marzo. In diversi casi, sono stati inviati il giorno prima del pagamento delle squadre. Ai giocatori è stato chiesto di concordare una serie di termini tra cui sospensioni, rinvii e, in alcuni casi, tagli alle retribuzioni. Per alcuni, ciò costituiva una modifica legale al loro contratto che avrebbe superato la ripresa del calcio.

In quanto sindacato dei giocatori, abbiamo un dovere di diligenza nei confronti dei nostri membri e abbiamo avvisato che i giocatori non dovrebbero firmare alcun emendamento contrattuale, in particolare se sottoposti a pressioni significative, senza essere pienamente informati.

Inoltre, non vi è stata coerenza da parte dei club per quanto riguarda la formulazione e i termini offerti. Ciò significava che la PFA stava affrontando un numero elevato di casi diversi in un breve lasso di tempo.

Contrariamente ad alcune notizie di stampa, il PFA non ha mai dichiarato che bloccherà tutti i differimenti salariali. Ciò che abbiamo cercato di attuare è un approccio strutturato e unificato per garantire una risposta equa in tutti i campionati.

Per ovviare a questo, abbiamo chiesto un incontro urgente con la Premier League e l'EFL, che si è svolto venerdì 27 marzo. L'obiettivo primario del PFA era quello di garantire che i salari per i giocatori EFL fossero protetti per quel mese, questo è stato concordato.

Inoltre, è stato stabilito un calendario per utilizzare collettivamente i primi di aprile, per raggiungere decisioni e soluzioni ponderate, in vista di eventuali cambiamenti e riduzioni degli stipendi che entrano in vigore sul libro paga di aprile. Sono in corso discussioni su questa base.

La posizione finanziaria di ciascun club varierà. Siamo consapevoli dell'opinione pubblica secondo cui i giocatori dovrebbero pagare gli stipendi del personale non giocante. Tuttavia, la nostra attuale posizione è che, in quanto imprese, se i club possono permettersi di pagare i propri giocatori e il proprio personale, dovrebbero farlo.

I giocatori con cui abbiamo parlato riconoscono che lo staff non giocante è una parte vitale della loro squadra e non vogliono vedere lo staff della squadra tratta ingiustamente. Qualsiasi uso dei regimi di sostegno del governo senza un reale bisogno finanziario è dannoso per la società in generale.

Nei casi in cui i club hanno le risorse per pagare tutto il personale, il vantaggio dei giocatori che pagano gli stipendi del personale non giocante servirà solo agli affari degli azionisti del club.

Comprendiamo la gravità della situazione e le sfide che devono affrontare i club di tutte le divisioni. Abbiamo richiesto, tramite i campionati, che i club ci forniscano informazioni sulla loro posizione finanziaria, in modo da poter prendere decisioni informate per il futuro - sia immediato che a lungo termine.

Mentre abbiamo un mandato per proteggere i nostri membri, nel corso della nostra storia, abbiamo anche fatto del nostro meglio per proteggere il gioco in generale. Esiste un gran numero di squadre nel calcio inglese che semplicemente non esisterebbero più senza il supporto del PFA. Siamo stati spesso l'organizzazione a raccogliere i pezzi quando i club hanno avuto difficoltà finanziarie.

Accettiamo pienamente che i giocatori dovranno essere flessibili e condividere l'onere finanziario dell'epidemia COVID-19 al fine di garantire il futuro a lungo termine del proprio club e in effetti il ​​gioco più ampio. l nostro consiglio di andare ai giocatori a questo punto riflette questa aspettativa.

Inoltre, il PFA si aspetta anche di contribuire finanziariamente a qualsiasi soluzione concordata.

Come tutti gli altri nel paese, stiamo cercando di affrontare una situazione che non è mai stata affrontata. I nostri spiriti sono stati sollevati vedendo le comunità riunirsi per sostenersi a vicenda. Siamo stati orgogliosi di vedere molti dei nostri soci e club intensificare per sostenere il SSN, per aiutare i bambini che di solito beneficerebbero di pasti scolastici gratuiti, donando alle banche del cibo e altre donazioni di beneficenza a coloro che sono colpiti da questa crisi. Gran parte di questo è stato fatto privatamente e senza pubblicità.

Speriamo di raggiungere un accordo con la Premier League e l'EFL che garantiscano il futuro a lungo termine dei club e proteggano i giocatori.

Come industria, stiamo discutendo con club e giocatori per identificare il supporto che possiamo offrire al nostro Paese in questo momento difficile".