Premier League, per Mourinho dura serata da ex col suo Tottenham. Tutte le quote sulle sfide

Il Tottenham riceve lo United, a caccia della zona europea

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La Premier League gioca da domani il primo turno intero dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria. E subito c'è un incontro ricchissimo di interesse per la classifica: al New White Hart Lane, il Tottenham ospita il Manchester United. La squadra dell'ex Mourinho ha l'occasione per riavvicinarsi alla zona europea e mettere alle spalle il disastroso periodo precedente allo stop, nel quale ha subito l'eliminazione sia in Champions League che in FA Cup e ha conquistato un solo punto in tre partite di campionato. Lo United ha bisogno di punti per agguantare il quarto posto, buono in chiave Champions. Il pronostico degli analisti SNAI pende sul versante del '2', anche se le quote sono piuttosto strette: la vittoria dei Red Devils vale 2,40, il ritorno ai tre punti del Tottenham è a 2,90, mentre il pari si gioca a 3,35. Sabato torna in campo l'Arsenal, che nel recupero ha subito un pesante 3-0 dal Manchester City. I Gunners, che arrancano al nono posto in classifica, cercano riscatto sul terreno del pericolante Brighton. Anche qui, pronostico piuttosto equilibrato, con preferenza per il '2', a 2,40. Il successo dei padroni di casa vale 3 volte la scommessa, il pareggio è dato a 3,30. Favorito in trasferta anche il Leicester, che deve difendere la terza piazza: il successo sul campo del Watford è a 2,15, i padroni di casa, invischiati in zona retrocessione, sono a 3,35. (ANSA).