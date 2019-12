Il caso Son-Ruediger tiene accesi gli animi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - L'atmosfera del Natale non sembra coinvolgere i manager di Premier League José Mourinho e Frank Lampard, che continuano a polemizzare dopo quanto accaduto domenica nella partita tra Tottenham e Chelsea, vinta 2-0 dai Blues. Il portoghese degli Spurs ha criticato ieri la decisione dell'arbitro Taylor di espellere Son per un fallo di reazione su Antonio Ruediger, accusando il tedesco di aver fatto un po' la sceneggiata: "In Premier League non c'è spazio per quel che ha fatto Ruediger. Alzati e gioca amico, questa è la Premier". Oggi l'allenatore del Blues gli ha risposto in conferenza stampa, dicendo che l'azione del sudcoreano "al giorno d'oggi giustifica un cartellino rosso". "E soprattutto penso che sia sbagliato mettere in dubbio l'integrità di Toni in questo momento", ha aggiunto Lampard, riferendosi ai versi razzisti rivolti al suo giocatore durante la partita. Intanto, il Tottenham ha individuato e bandito dallo stadio un proprio tifoso che aveva lanciato una tazza contro il portiere ospite kepa, mentre è ancora alla caccia di colui o coloro che hanno insultato Ruediger. Inoltre, la polizia ha arrestato un tifoso del Chelsea con l'accusa di aver rivolto insulti razzisti a Son. (ANSA).