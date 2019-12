Premier: pronta a saltare la panchina di una squadra di Londra

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Manuel Pellegrini è sempre più in bilico e la sua panchina riceve scossoni terribili. L'allenatore cileno del West Ham, che è reduce dalla pesante sconfitta casalinga nel derby-posticipo di lunedì in Premier contro l'Arsenal (3-1), ha ammesso in una conferenza stampa che "la prossima settimana pottrei non essere più alla guida degli 'Hammers' ('Martelli')". La 'sua' squadra domani (con inizio alle 18,30) è attesa dalla trasferta sul terreno del St.Mary's Stadium contro il Southampton; un match assai complicato per il West Ham che occupa il 16/o posto nella classifica del campionato e ha alle proprie spalle solo quattro squadre (Aston Villa e lo stesso Southampton sono a -1). Una sconfitta, e sarebbe l'ottava in campionato, potrebbe essere fatale al tecnico sudamericano. (ANSA).