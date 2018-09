Premier Portogallo a Parma "Tifo CR7"

'Ma sono qui anche per vedere all'opera Bruno Alves e Cancelo'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PARMA, 2 SET - "Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, tutti sono suoi tifosi e non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo". Così Antonio Costa, primo ministro del Portogallo, ospite nello stadio Tardini, a Parma, per seguire la sfida fra Parma e Juventus. Costa ha seguito il match al fianco del leader del Pd, Maurizio Martina. "Io sono qui comunque anche per seguire Bruno Alves e Cancelo", ha aggiunto Costa, ringraziando Parma per la "splendida accoglienza". "Hanno poi una bella squadra, ma sfortunatamente per loro ha vinto la Juventus", ha concluso.