Premier portoghese al Tardini: "CR7 orgoglio nazionale. Il gol arriverà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Primo Ministro portoghese Antonio Costa, presente al Tardini per seguire la sfida fra Parma e Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Cristiano non si preoccupi, il gol arriva", il pensiero del Premier lusitano. Che poi continua: "In campo bene, ci ha provato e ci è andato vicino. Poi negli spogliatoi era deluso perché è un vincente, un lottatore nato per competere. Ronaldo significa orgoglio nazionale. Stupito dal trasferimento alla Juve? No, è andato da un grande club ad un altro grande club".