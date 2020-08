Prep. portieri Lazio: "E' stato il treno giusto della mia vita, parlo poco ma osservo tutti"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'ultimo numero di Lazio Style 1900 Official Magazine, il preparatore dei portieri della Lazio Adalberto Grigioni ha commentato: "Volevo avere successo nel mio lavoro - riporta Lalaziosiamonoi.it - non in termini di visibilità. Volevo essere consapevole che, se fosse passato il treno giusto, sarei stato in grado di prenderlo. Arrivai alla Lazio nella stagione 2005/06. Partimmo prestissimo per il ritiro perché c'era la Coppa Intertoto. Sapevo che avrei trovato portieri di valore, ero pronto ad affrontare quest'esperienza sul piano professionale. Da quando sono arrivato mi hanno aiutato tutti, perché da tutti sono riuscito a prendere qualcosa. Una volta mi dissero che ero un attentissimo osservatore, un complimento di cui sono orgoglioso. Parlo poco, ma osservo tutti e prendo spunto affinché possa essermi di aiuto in futuro".