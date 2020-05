Preparatore Bonocore: "Necessarie 4 settimane di allenamento. Infortuni? Il caldo inciderà"

Giovanni Bonocore, ex preparatore atletico personale di Alessandro Del Piero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della ripresa delle sedute collettive e soprattutto della possibile ripartenza della Serie A intorno alla metà di giugno: “Per rimettere i giocatori in discreta forma servirebbero almeno 4 settimane di allenamento. Di sicuro non si può sbagliare menù: vedo immagini di giocatori che corrono, ma bisogna stare attenti ai volumi. Il lavoro organico ci vuole, ma senza esagerare. Il rendimento atletico sarà la somma di tre componenti. Il lavoro casalingo, chi si è mosso bene avrà giovamenti. Quindi la preparazione: privilegerei allenamenti con la palla e farei lavoro a secco solo di alta qualità, ossia neuromuscolare. Terza componente, la gestione dei recuperi. Infortuni? Il caldo inciderà. Servirà leggere bene i dati scovando eventuali squilibri neuromuscolari”.