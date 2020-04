Pres. Federtennis: "Pronti a ripartire con gli Internazionali. I giocatori si raccatteranno le palle"

Il tennis è pronto a ripartire. Quando si potrà, ovviamente. Parola di Angelo Binaghi, presidente di Federtennis, che sulle colonne del Corriere della Sera difende la scelta di ricorrere alla cassa integrazione per i dipendenti ("parliamo di qualche decina di persone contro migliaia di altre persone, il sindacato difende un gruppo di privilegiati") per poi indicare le prossime tappe: "Gli Internazionali, vorremmo giocarli a Roma, tra settembre e ottobre. In alternativa, a Cagliari a novembre, a Milano sul veloce a dicembre. Accetto anche le porte chiuse più di farle.

Dovremo essere duttili, per uno o due anni non sarà più come prima. I giocatori si raccatteranno palle e asciugamani".