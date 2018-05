Pres. Guizhou e la partnership col Milan: "Realizziamo un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La presidentessa del Guizhou Hengfeng Wen Xiaoting ha parlato ai microfoni di Milan Tv della sinergia con i rossoneri: "Già la prima volta che sono stata a Casa Milan, avevo avvertito che la storia del Milan si sarebbe intrecciata con il nostro club - sottolinea Milannews.it -. Oggi stiamo realizzando un sogno e sono molto felice in quanto professionista e appassionata di calcio. Credo che il calcio cinese abbia le qualità per essere lo sport più seguito in Cina. La professionalità da noi è cresciuta ultimamente e i nostri campionato vengono dopo quelli più importanti a livello mondiale anche se siamo uno dei più giovani. Per citare un altro proverbio cinese "un volatile incapace parte prima" ma noi siamo partiti dopo e dobbiamo velocizzare imparando dalla professionalità del calcio mondiale. In Cina godiamo del vantaggio di avere un mercato enorme, e da quella possibilità cerchiamo di formare i nostri ragazzi affinché possane arrivare in prima squadra. Vogliamo che la nostra passione possa aiutare i ragazzi a realizzare i loro sogni".