Pres. Pescara svela: "Volevo Gattuso, lo contattai ma non trovammo l'accordo"

Su Radio Crc è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. “In questo momento in cui la curva dei contagi è salita in maniera preoccupante – ha detto Sebastiani a Radio Crc – avremmo bisogno di regole certe. La mia opinione sul caso Juve-Napoli è che in quella occasione è mancato il buonsenso. Buonsenso che mi spinge a dire che in questo frangente le nazionali dovrebbero essere messe in disparte. Non è possibile che i calciatori viaggino in giro per il mondo dopo aver osservato la bolla nei loro club di appartenenza. Adesso darei priorità ai campionati, anche perché la situazione economica non è delle migliori. In Serie B, ad esempio, soffriamo i mancati incassi da botteghino e l’assenza di sponsor, che in questo momento, ovviamente, pensando ad altro piuttosto che a sostenere una squadra di calcio”.

Passando invece al calcio giocato, Sebastiani ha fatto i complimenti al Napoli per la rosa allestita durante l’estate. “Il mio amico De Laurentiis ha messo su un organico di tutto rispetto – ha detto Sebastiani a Radio Crc – complimenti a lui e al ds Giuntoli. Se ci stanno pensando gli altri, anche il Napoli è autorizzato a credere nello scudetto. La squadra è forte ed è allenata da un tecnico di grande livello”. Infatti Sebastiani ha rivelato che “Avrei voluto Gattuso sulla panchina del Pescara. Lo contattai prima che passasse al Pisa. Peccato non aver trovato l’accordo. Mi sarebbe piaciuto molto poter contare sulle qualità professionali e umane di Gattuso”. Infine un elogio a Insigne. “Sapevo che sarebbe diventato un leader – ha detto Sebastiani a Radio Crc – il suo peso specifico nel Napoli è paragonabile a quello di Ibrahimovic nel Milan”.