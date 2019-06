Pres. Trastevere a Totti: "Sempre valida la proposta di tornare da noi"

A poche ore dalla conferenza stampa che ha sancito il divorzio tra Francesco Totti e la Roma, il presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri ha rinnovato l'invito all'ex capitano giallorosso di vestire la maglia della terza formazione calcistica della Capitale: "Nel giorno dell’addio di Francesco Totti alla AS Roma pubblichiamo un raro documento tratto dal nostro archivio storico, relativo al periodo in cui il giocatore militava, da esordiente, nella nostra squadra. Tra i mille inviti che in questi giorni Francesco Totti riceve da tutti, è sempre valida la nostra proposta di tornare alla sua prima squadra per realizzare quel magnifico progetto della 3^ formazione calcistica della Capitale, che ricomprenda, come casa del Trastevere Calcio, lo storico stadio Flaminio".