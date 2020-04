Presidente Germania: "Coronavirus test per l'umanità, dobbiamo dimostrare solidarietà"

"La pandemia non è guerra, è un test per l'umanità". Lo ha dichiarato Frank-Walter Steinmeier, presidente della Repubblica federale di Germania, in un discorso pronunciato alla nazione: "Le nazioni non sono una contro l'altra. Piuttosto, è un test per la nostra umanità: sta tirando fuori il meglio e il peggio di noi. Ci tocca mostrare il meglio di noi, e dell'Europa: la Germania non può uscire forte da questa crisi se non sono forti i suoi vicini. Lo dimostra la bandiera blu alle mie spalle: 30 anni dopo la riunificazione, 75 anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, noi tedeschi non siamo soltanto invitati a mostrare solidarietà. Siamo obbligati a dimostrarla".

"No, this pandemic is not a war. This is a test of our humanity."

German President Steinmeier appeals to Germans to show solidarity with one another — and with the rest of Europe — amid the #coronavirus crisis. pic.twitter.com/bVDHhL7qF1

— DW News (@dwnews) April 12, 2020