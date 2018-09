Preziosi: "Ero a un passo dall'Avellino. La politica ha preferito altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Genoa Enrico Preziosi è tornato anche sulla trattativa per l'acquisizione dell'Avellino: "Ero ad un passo a rilevare la squadra. Avrei aiutato l’Avellino non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico calcistico, portando alcuni dei miei calciatori. Le cariche politiche del posto hanno deciso di optare per altre persone considerandoli più efficienti di me. Volevo portare l'Avellino di nuovo tra i professionisti. Da irpino fa male vedere la squadra della propria città fallire così”.