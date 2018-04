Prima Categoria, segna con la mano e l'allenatore fa annullare la rete

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mano de Dios non arriva in Prima Categoria. Il racconto arriva dai colleghi di Sky Sport. Prima categoria piemontese, Gaglianico-Chiavazzese. Giglio, della squadra ospite, segna con la mano ma non esulta. Gol convalidato dall'arbitro, che probabilmente non aveva visto, interviene Zucca, allenatore sempre della Chiavazzese: parla con il direttore, fa annullare il gol. Storie di (non) ordinaria correttezza nel nostro calcio.